Napoli, a Dimaro inizia il ritiro Il sogno del Napoli riparte da Dimaro. Gli azzurri guidati dal nuovo tecnico Carlo Ancelotti, infatti, sono arrivati in Val di Sole dove inizieranno il ritiro estivo per preparare la nuova stagione. Oltre ai "big" Callejon, Insigne e capitan Hamsik, presenti anche tutti i nuovi acquisti: Verdi, Fabian Ruiz, Meret e Karnezis. Ovviamente assente Mertens, ancora impegnato ai Mondiali di Russia 2018 con il Belgio, così come gli altri nazionali Koulibaly, Mario Rui, Zielinski e Milik oltre a Jorginho, vicino al trasferimento al City. >