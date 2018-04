Facebook

Allan stende la Spal: il Napoli torna primo Napoli-Spal 1-0. Decide un gol di Allan dopo 6 minuti. Il Napoli rimette subito a posto i conti con la Juventus, resta al comando con la nona vittoria consecutiva (è record per i partenopei). Vittoria minima ma solo nei numeri, dopo una partita dominata con un palo di Insigne, un gol di Hamisk annullato dalla Var e almeno una decina di occasioni sventate da Meret. Non a caso, il migliore in campo dei suoi. >