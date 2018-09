Facebook

Monza, inzia l'era Galliani-Berlusconi È il giorno di Silvio Berlusconi al Monza. L'ex patron del Milan, dopo un anno e mezzo lontano dal calcio, ha acquistato il 100% del club di Serie C. Al suo fianco, come al solito, ci sarà Adriano Galliani che è stato nominato amministratore delegato: "Realizzo il mio sogno, questa è la squadra per cui ho sempre tifato". Sul progetto biancorosso: "Nei prossimi giorni sarà Berlusconi a spiegarlo in prima persona". >