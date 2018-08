Facebook

Video-messaggio Milan, la rabbia e l'ironia dei tifosi Il messaggio postato dal Milan sui propri account social nella serata di domenica, accompagnato da un video in cui si rimarca quanto fatto da società e proprietà nell'ultimo anno, alla vigilia della sanzione durissima per aver violato le regole del Fair Play finanziario, ha scatenato un putiferio in Rete con la maggioranza dei tifosi rossoneri arrabbiata e delusa e i tifosi avversari che non hanno nascosto una certa ironia. Ecco i migliori meme del Web. >