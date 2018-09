Facebook

Serie A: Milan-Roma 2-1, le foto del match Nel primo match della terza giornata di campionato, il Milan stende la Roma al 95' grazie alla rete di Cutrone, che non fallisce un perfetto assist di Higuain. A San Siro finisce 2-1 per i rossoneri, in vantaggio nel primo tempo con il gol di Kessie (40'). Fazio trova il momentaneo 1-1 al 59', ma nel finale un errore di Nzonzi innesca il sigillo del giovane centravanti. Due gol annullati col Var (uno per parte) a Higuain e Nzonzi. >