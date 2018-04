Facebook

Pato a Milano: incontro con Berlusconi e Galliani Ritorno a Milano per Alexandre Pato: l'attaccante brasiliano, ora al Tianjin Quanjian, ha approfittato della visita in Italia per incontrare Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, come dimostrano le foto pubblicate su Instagram dal Papero, rimasto molto legato a tutto l'ambiente Milan.