Paolo Maldini fa cinquant'anni Un altro traguardo importante per Paolo Maldini: 50 anni raggiunti con l'eleganza e la classe che lo hanno sempre contraddistinto in campo con la maglia del Milan e della Nazionale. Nato il 26 giugno 1968, nel corso della carriera ha vinto 26 trofei: 7 scudetti, 5 Champions League, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe italiane, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe intercontinentali e 1 Mondiale per Club. >