Milan, via all'avventura negli States È iniziata ufficialmente nella notte italiana l'avventura americana del Milan. I ragazzi, guidati da mister Gattuso, sono scesi in campo per la prima seduta di allenamento in vista dell'amichevole contro il Manchester United, in programma giovedì (le 5 del mattino in Italia). Poi la squadra volerà verso Minneapolis, dove proseguirà la preparazione sino all'incontro con il Tottenham del 31 luglio (alle 2:30 dell'1 agosto in Italia). >