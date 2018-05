Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Milan-Verona 4-1, le foto del match Tutto facile per il Milan nel primo anticipo della 36a giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri hanno battuto 4-1 il Verona condannando i gialloblù alla retrocessione in Serie B. Vantaggio firmato da Calhanoglu al 10' con un destro deviato in porta da Heurtaux, poi il raddoppio al 32' porta la firma di Cutrone con una conclusione sul primo palo. Nella ripresa il tris firmato da Abate. Al Verona non basta l'eurogol di Lee all'85'. Nel finale in gol anche Borini. >