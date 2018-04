Facebook

Milan-Sassuolo, le foto del match Il Milan pareggia in casa 1-1 contro il Sassuolo nel posticipo della 31.a giornata di Serie A e perde una buona occasione per accorciare in classifica per un posto in Champions League. In un match giocato all'attacco, le parate di Consigli hanno chiuso la porta alle offensive rossonere. Al 75' il lampo di Politano con un destro all'angolino che ha sorpreso Donnarumma. All'86' il pareggio firmato da Kalinic con una giocata in area di rigore. >