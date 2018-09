Facebook

Milan, Kakà torna a Milanello Ricardo Kakà è tornato a Milanello quattro anni dopo l'ultima volta. Il nuovo "stagista" rossonero che ruoterà intorno all'orbita societaria, ma senza farne parte ufficialmente per ora, ha rivissuto emozioni storiche e non l'ha nascosto: "Rivedere tutti mi riporta a dei bellissimi momenti". Ora il capo sul campo è Gattuso: "E' un fenomeno come allenatore e un grande motivatore. Con la Roma la vittoria è arrivata grazie ai suoi cambi". >