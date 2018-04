Facebook

Milan-Genoa, le foto del match Non tornano i sorrisi in casa Milan che in campionato ha fallito ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. A San Siro i rossoneri sono stati bloccati sullo 0-0 dal Genoa di Juric in un match condizionato dall'espulsione di Bonucci al 25' per una gomitata a Rosi. Rigoni e Bertolacci non trovano il gol del colpaccio per gli ospiti, mentre nella ripresa è Kalinic a sprecare l'occasione più ghiotta. Per Montella un punto in quattro gare. >