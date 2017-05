Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Milan, festa per i 10 di Atene: la videochiamata di Kakà Il Milan 2007 si è riunito a Milano per festeggiare la Champions vinta ad Atene dieci anni fa. Era il 23 maggio 2007 e oggi tutta quella squadra si è ritrovata a cena. Assente Kakà impegnato in Mls con Orlando, il brasiliano però non è voluto mancare alla festa e si è collegato con una videochiamata dove ha salutato tutti: da Galliani agli ex compagni. Immagini postate su Instagram: "Quante emozioni ricordare con questi campioni quella notte".

>