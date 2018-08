Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Milan, ecco Pepe Reina Vacanze finite per Pepe Reina. Il portiere spagnolo ha infatti varcato per la prima volta i cancelli di Milanello, posando anche per alcune foto davanti all'ingresso. Inizia così ufficialmente l'avventura in rossonero dell'ex estremo difensore del Napoli, che è arrivato giusto in tempo per partire con la squadra per la tournée americana. >