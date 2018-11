Facebook

Milan, Conti rientra con la Primavera Il risultato non è stato quello sperato ma, almeno per Andrea Conti, era l'aspetto che per una volta contava meno. Il terzino del Milan è rientrato in campo con la squadra Primavera, 58 minuti contro il Chievo (che poi ha vinto per 2-0) e il primo passo verso la rinascita dopo un calvario lungo più di un anno e due interventi al ginocchio. Conti non giocava una partita ufficiale dal 5 settembre 2017: "Ho sofferto tanto ma sono felice di essere tornato". >