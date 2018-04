Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Il Milan firma con Nilox e va in monopattino AC Milan e Nilox insieme per la stagione 2017/2018. La marca italiana di tecnologia per sport e outdoor del gruppo Esprinet diventa Electric Mobility Official Partner del Club rossonero.

Grazie a questa partnership Nilox sarà con AC Milan durante le partite giocate a San Siro. Il brand numero uno del mercato delle e-board sarà presente, infatti, sui LED a bordocampo e sugli schermi dello stadio, oltre a essere inserito nel sito internet ufficiale della società. Sono previste, poi, diverse modalità di attivazione, puntando molto sullo sviluppo dell’area digitale.

Nilox accompagnerà la squadra anche oltre il “90esimo”. I giocatori del Milan avranno a disposizione hoverboard, monopattini, skate e biciclette elettriche per muoversi in modo divertente, agile e green. I prodotti della linea di mobilità elettrica Nilox DOC sono stati consegnati questo pomeriggio a Milanello ai giocatori rossoneri e allo staff da Michele Bertacco, Brand Director di Nilox.

“Questo accordo è molto importante per Nilox e conferma la nostra volontà di valorizzare la marca, sia in Italia sia all’estero. Abbiamo scelto di associarci allo sport nazionale per eccellenza e alla formazione rossonera, seguitissima anche fuori dai confini nazionali. Ci aspettiamo di raggiungere grandi risultati in termini di visibilità e riconoscibilità del brand e dei nostri prodotti”, ha commentato Michele Bertacco.

“Un nuovo marchio entra a far parte della famiglia rossonera e ne siamo entusiasti. La passione per una mobilità innovativa e l’apertura verso l’internazionalizzazione, anche attraverso uno sviluppo sempre maggiore delle piattaforme digitali, rappresentano un percorso che ci ha convinto e che sarà la strada per raggiungere obiettivi e traguardi importanti”, ha affermato Lorenzo Giorgetti, Chief Commercial Officer di AC Milan. >