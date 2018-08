Facebook

Gli ultras del Milan avvisano la società: "Chiarezza sul futuro, rispetto per i tifosi" "Chiarezza sul futuro, rispetto per i tifosi". E' il messaggio di uno striscione esposto da un gruppo di sostenitori milanisti durante il primo allenamento della stagione della squadra di Rino Gattuso, in scena mentre si profila un nuovo cambio di proprietà. Circa un migliaio di sostenitori sono accorsi a Milanello per il raduno che ha dato il via alla stagione, molti meno rispetto ai 5mila di un anno fa. >