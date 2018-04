Facebook

Donnarumma e Conti al Memoriale Shoah Gigio Donnarumma e Andrea Conti hanno fatto visita al Memoriale Shoah, al Binario 21 alla stazione centrale di Milano dove partivano i treni per i lager nazzisti. Il portiere e il difensore hanno consegnato al Museo una maglia rossonera firmata da tutti i giocatori con la scritta "27 gennaio 1945, per non dimenticare". Presente anche l'Inter con Spalletti e Zanetti.

