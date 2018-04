Facebook

Donnarumma, 100 presenze in A: dal Sassuolo in poi Gigio Donnarumma è nella storia del calcio italiano. La presenza contro il Napoli è stata la centesima in Serie A, tutte con la maglia del Milan. Un record visto che è stato il più giovane a tagliare questo traguardo nella massima serie, a 19 anni, 1 mese e 21 giorni, battendo il record detenuto da Gianni Rivera (19 anni, 5m, 9gg) che resisteva dal 1963. Dall'esordio nell'ottobre 2015 contro il Sassuolo a prima del Napoli ha effettuato 301 parate. >