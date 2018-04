Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

A San Siro Milan-Napoli e il buon vino Milan-Napoli con un buon bicchiere di vino e un menù stellato. A San Siro la "Collina dei Ciliegi" è pronta per il big match di domenica alle 15 e lo chef tifoso rossonero Enrico Bartolini ha già svelato il menù. Un "ristorante" con vista sul campo per vedere la partita in totale tranquillità. Il Luxury Club La Collina dei Ciliegi è un ambiente raffinato dove vivere un'esperienza fantastica all'interno della Scala del calcio. Il presidente Massimo Gianolli guida una squadra vincente che tra gli altri comprende Giovanni Bellino responsabile operativo della Sky lounge e Stefania Mantovani responsabile commerciale. >