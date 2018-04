Facebook

Amiens, crolla balaustra diversi feriti Ci sarebbero almeno tre feriti gravi a causa del crollo delle barriere del settore ospiti dello stadio Licorne di Amiens, dove era in corso la partita fra la locale squadra di calcio e il Lille valida per la Ligue 1. Secondo quanto riferisce l'Equipe, tre tifosi del Lille sono stati ricoverati in gravi condizioni all'ospedale più vicino. Il primo bilancio dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, parla di 18 persone ferite dopo il crollo. La partita è stata sospesa definitivamente con il Lille avanti per 1-0. Lo stadio di Amiens era stato recentemente ristrutturato dopo la promozione in Ligue 1 della squadra. >