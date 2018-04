Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Milan-Lazio: le foto Colpo del Milan al Meazza. La squadra di Gattuso batte 2-1 la Lazio e conquista tre punti preziosi per risalire in classifica e continuare a inseguire un posto in Europa. Le reti tutte nel primo tempo. Non visto da Irrati, al 15' Cutrone apre le danze colpendo con un braccio, poi Marusic pareggia i conti al 20' e Bonaventura firma il gol partita al 44'. Nella ripresa i biancocelesti provano a reagire, ma sbattono contro la difesa rossonera. >