Serie A, Lazio-Spal 4-1 La Lazio riparte in scioltezza: dopo lo 0-3 interno, la squadra biancoceleste sfodera una prestazione di livello all'Olimpico contro la Spal, l'anticipo delle 12:30 finisce 4-1 con la doppietta di Immobile e le reti di Cataldi e Parolo. Solo note negative per gli emiliani, quasi mai in partita e che hanno rischiato più volte un passivo anche peggiore, tra i pochi a salvarsi Antenucci autore del momentaneo 1-1. >