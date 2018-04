Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A: Lazio-Napoli 1-4, le foto del match Quinta vittoria consecutiva per il Napoli, che passa in casa della Lazio e si conferma in testa a punteggio pieno. All'Olimpico finisce 4-1 per la squadra di Sarri, che chiude il primo tempo in svantaggio (De Vrij al 30') ma poi si scatena nella ripresa. Koulibaly pareggia al 54', Callejon trova l'1-2 al 56' prima dell'allungo firmato Mertens (59') e Jorginho, a segno su rigore al 92'. >