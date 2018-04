Facebook

Serie A: la Lazio vince in rimonta e sale al 3° posto Nel primo posticipo della 31a giornata di Serie A la Lazio batte 2-1 in rimonta l'Udinese, scavalca l'Inter in classifica e aggancia la Roma al terzo posto. Alla Dacia Arena partono meglio i padroni di casa che passano al 13' con un bel colpo di testa in tuffo di Lasagna. Immobile trova il pareggio al 26' con una zampata da pochi passi (gol numero 27 in campionato) e poi al 37' serve a Luis Alberto il pallone che ribalta il match (Bizzarri colpevole). Domenica c'è il derby che vale la Champions. >