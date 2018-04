Facebook

Sassuolo-Lazio, le foto del match La Lazio passeggia in casa del Sassuolo e con il 3-0 esterno si riporta al terzo posto in classifica. Tutto facile per i biancocelesti di Inzaghi avanti già al 7' con il destro dal limite di Milinkovic-Savic. La reazione dei neroverdi non arriva e al 31' Immobile raddoppia dal dischetto dopo l'intervento del Var. A inizio ripresa si ripete Milinkovic-Savic che chiude i conti prima delle espulsioni di Berardi e Marusic per comportamento violento. >