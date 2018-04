Facebook

Lazio con la maglia di Anna Frank I giocatori della Lazio sono entrati in campo a Bologna con una maglia raffigurante Anna Frank per effettuare il riscaldamento prima della partita contro i rossoblù allo stadio Dall'Ara. Un segnale forte dopo le polemiche scatenate dall'atto antisemita compiuto dai tifosi biancocelesti domenica allo stadio Olimpico in Curva Sud. >