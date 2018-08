Facebook

La Curva Nord della Lazio: "No alle donne nelle prime file" Niente donne, mogli e fidanzate nelle prime file della Curva Nord della Lazio allo stadio Olimpico di Roma. È il contenuto choc di un volantino lasciato sui seggiolini firmato 'Direttivo Diabolik Pluto', una denominazione che risulta nuova anche alle Forze dell'Ordine. "La Nord è un luogo sacro, nelle prime dieci file non ammettiamo donne, chi sceglie lo stadio come alternativa ad una gita a Villa Borghese vada in altri settori", si legge. >