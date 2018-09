Facebook

Lazio corsara, l'Udinese si arrende: finisce 1-2 La Lazio vince per 2-1 sul campo dell'Udinese e prosegue nel suo momento positivo in vista del derby con la Roma di sabato. Il turnover di Inzaghi dà vita ad un primo tempo sottotono dei biancocelesti che nella ripresa trovano però i gol partita: al 61' segna Acerbi con un tap-in, 6 minuti più tardi la perla di Correa, che dribbla in area e batte Scuffet. Nel finale la reazione dell'Udinese: gol di Nuytinck in mezza girata, ma non basta. >