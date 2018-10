Facebook

L'esordio di Berlusoni al Monza Tutto lo stadio Brianteo in piedi per Silvio Berlusconi, nuovo proprietario del Monza. Berlusconi è stato accolto per la sua prima presenza allo stadio con i cori "Silvio, Silvio, Silvio" mentre si sedeva in tribuna vip, dove ha anche scattato foto con alcuni tifosi. Allo stadio per la partita di Serie C tra Monza e Triestina, al fianco dell'ex proprietario del Milan ci sono anche il fratello Paolo, l'amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani, lo storico legale rossonero Leandro Cantamessa, il sindaco di Monza Dario Allevi, la senatrice Licia Ronzulli e il conduttore Gigi Marzullo. >