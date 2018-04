Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Verona-Juventus 1-3: Dybala si prende il Bentegodi Non sbaglia la Juventus che chiude il girone d'andata di Serie A vincendo 1-3 in casa del Verona e rispondendo al successo del Napoli capolista. Bianconeri subito avanti con Matuidi al 6', ma raggiunti al 69' dall'ex Caceres a premio dell'ottima reazione dell'Hellas. Poi si scatena Dybala che prima infila al volo di destro il gol del sorpasso, poi dribbla mezza squadra avversaria per insaccare la doppietta. Bianconeri secondi a -1 dal Napoli. >