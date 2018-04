Facebook

Serie A, Toro-Juve 0-1: le foto Sorride la Juve nel derby della Mole. All'Olimpico la squadra di Allegri batte il Toro 1-0 e scavalca momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica. Nel primo tempo Higuain si fa male ed esce dopo un quarto d'ora per un problema alla caviglia. Entra Bernardeschi, che al 33' regala ad Alex Sandro la palla che decide la gara. Nella ripresa il Toro prova a reagire, ma i bianconeri controllano bene il match e il risultato non cambia più. >