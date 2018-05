Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Roma-Juventus 0-0: bianconeri campioni d'Italia Nel posticipo della 37a giornata di Serie A, la Juve pareggia 0-0 all'Olimpico contro la Roma ed è matematicamente campione d'Italia con un turno d'anticipo. Per i bianconeri è il 7° titolo consecutivo che li proietta nella leggenda con un'impresa mai realizzata in Italia. Inutile il successo del Napoli che resta a -4. I giallorossi, in 10 per il rosso a Nainggolan, sono sicuri della qualificazione in Champions, non ancora del 3°posto. >