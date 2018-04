Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A: Juve-Roma 1-0, Benatia decide la sfida-scudetto Nel posticipo della 18a giornata di Serie A, la Juve batte 1-0 la Roma e rimane in scia al Napoli. Il match dell'Allianz Stadium è deciso da un gol di Benatia al 19'. Nella ripresa Higuain spreca un paio di chance, Pjanic prende la traversa, così come Florenzi all'80'. Schick si divora il pari al 94'. La squadra di Allegri mantiene la porta inviolata per l'8a volta di fila, mentre sono 8 i ko di fila della Roma nel nuovo stadio. >