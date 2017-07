Primo allenamento a Vinovo

Giornata di cadute rovinose al Tour. E due vittime eccellenti. Geraint Thomas scivolato in discesa ha riportato la sospetta frattura della clavicola. Porte finisce in ospedale dopo essere caduto a pochi chilometri dall'arrivo.

Rigoberto Uran vince la nona tappa del Tour de France 2017. Il colombiano della Cannondale-Drapac taglia per primo il traguardo di Chambery, precedendo al fotofinish Warren Barguil e Chris Froome. L'inglese del Team Sky resta in maglia gialla, ma perde il suo compagno di squadra Geraint Thomas, ritiratosi dalla competizione a causa di una caduta. Incidente anche per Richie Porter. Fabio Aru, quinto nella tappa odierna, insegue a 18''.

La nuova stagione della Juventus è ufficialmente iniziata, con il primo allenamento svolto questa mattina al Training Center di Vinovo. Il gruppo questa volta è sceso in campo per dedicarsi, dopo il lavoro di attivazione e riscaldamento, ai primi esercizi con il pallone e a una sessione di corsa. Contemporaneamente, Marko Pjaca ha proseguito il proprio lavoro di recupero.

Primo bagno di folla per la Roma che ha incontrato i tifosi in piazza a Pinzolo. Il più acclamato tra i giocatori Diego Perotti che con il gol al Genoa ha regalato ai giallorossi la Champions diretta. E per la prima volta ha parlato in italiano anche il ds Monchi: "Voi siete la nostra forza, il segreto sarà camminare insieme". Poi è stato il turno del tecnico Di Francesco: "Venire qui il mio sogno nel cassetto, il secondo è vincere qualcosa". Tanti gli applausi, ma i cori sono stati tutti per il grande assente Francesco Totti.