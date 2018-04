Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Milan-Juve: la coreografia della Curva Sud Coreografia spettacolare ispirata alla festa di Halloween per la Curva Sud: gli ultrà rossoneri, prima dell'inizio di Milan-Juve, hanno ironizzato sulle sconfitte europee dei bianconeri. Prima lo striscione che ricorda il motto juventino "Vincere non è importante è l'unica cosa che conta", poi, riprendendo la festa americana, una grande zucca illuminata ha riempito la Curva con in primo piano una serie di lapidi che riportano le annate delle finali di Champions perse dalla Juve con la scritta: "La Coppa, il sogno e il grande incubo". >