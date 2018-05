Facebook

Maglia Juventus 2018/19 Il sito Footyheadlines ha pubblicato un'anticipazione di quella che dovrebbe essere la nuova maglietta della Juventus per la stagione 2018/19. Rispetto all'attuale divisa, saltano subito all'occhio le strisce molto più larghe. In buona sostanza nel davanti della maglia sono solo tre le bande: due nere e una bianca in mezzo. Lo sponsor è semore lo stesso, ovvero Jeep. >