Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

La Juve presenta Cristiano Ronaldo: le foto Conferenza stampa di presentazione per Cristiano Ronaldo davanti a oltre 200 giornalisti. "La Juve è stata una scelta facile, è uno dei club più forti al mondo. E' una grande sfida per me - le sue prime parole - Sono diverso dagli altri che alla mia età vanno in Qatar e Cina. Non vedo l'ora di giocare, sono molto motivato. Lotteremo per tutti i trofei. Comincerò ad allenarmi il giorno 30, voglio debuttare la prima di campionato". >