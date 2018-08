Facebook

La Juve è atterrata a Torino La Juventus è rientrata in Italia dopo la tournée negli Stati Uniti d'America. I bianconeri sono sbarcati a Torino Caselle via Francoforte e Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo. Il ritorno agli allenamenti è previsto per l'8 agosto alla Continassa dove il gruppo abbraccerà Cristiano Ronaldo e gli altri reduci dal Mondiale come Dybala, Dougla Costa, Mandzukic e Bentancur. >