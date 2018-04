Facebook

Juventus-Torino, le foto del match Tutto facile per la Juventus nel terzo anticipo della sesta giornata di Serie A. Nel Derby della Mole contro il Torino, i bianconeri si sono imposti con un netto 4-0 raggiungendo il Napoli in vetta alla classifica a punteggio pieno. Partita senza storia con la Juve in vantaggio al 16' con Dybala e in superiorità numerica dal 24' per l'espulsione di Baselli. In gol anche Pjanic al 40', Alex Sandro e ancora Dybala nel finale. >