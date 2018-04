Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Juventus-Sampdoria, le foto del match Non sbaglia la Juventus nel primo posticipo della 32.ma giornata di Serie A: all'Allianz Stadium i bianconeri hanno battuto 3-0 la Sampdoria. Un successo che permette l'allungo in classifica agli uomini di Allegri, ora primi a +6 sul Napoli di Sarri. Decisivo l'ingresso di Douglas Costa con tre assist: il primo per il piatto di Mandzukic al 45', poi per Howedes in gol di testa al 60' e infine per il rimorchio giusto di Khedira al 75'. >