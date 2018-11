Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Juventus, premiato Roanldo per i 400 gol: "Stima e affetto" Contro il Cagliari non ha segnato (tentando anche una rovesciata come quella che fece innamorare i tifosi della Juventus da avversario) fornendo l'assist per il 3-1 di Cuadrado ma per Cristiano Ronaldo c'è stato comunque modo di festeggiare. Prima della partita il presidente Agnelli gli ha regalato una maglia speciale per gli oltre 400 gol (al momento 402) segnati nei campionati in cui ha giocato. Dopo la partita, il portoghese ha ringraziato sui social: "Stima, affetto, vittoria! Grande Juve!". >