Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Juventus-Milan 3-1, le foto del match Non sbaglia la Juventus che nel posticipo della 30.a giornata di Serie A batte 3-1 il Milan e vola a +4 in testa alla classifica sul Napoli pur soffrendo a larghi tratti. Vantaggio di Dybala all'8' con un sinistro dal limite pareggiato dall'ex Bonucci di testa al 28'. Nella ripresa traversa di Calhanoglu, poi nel finale arrivano le reti di Cuadrado, con un inserimento sul secondo palo, e Khedira dal limite per la Juventus. >