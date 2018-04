Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Juventus, maglia speciale per i 120 anni La gara contro il Benevento del prossimo 5 novembre non sarà una sfida come tutte le altre per la Juventus: il club, infatti, festeggerà i 120 anni della propria storia e per l'occasione la squadra di Allegri indosserà una divisa celebrativa. Il sito specializzato Footyheadlines.com ha svelato in anteprima la maglia che verrà utilizzata per la ricorrenza. >