Juventus, le nuove maglie per il 2019/20 Siamo solo all'inizio della stagione 2018/19 ma le società lavorano già in ottica prossimo anno: non solo sul calciomercato ma anche per lo studio delle nuove maglie, in collaborazione con gli sponsor. E la Juventus ha già le idee chiare su come saranno le divise da gioco per il 2019/20, almeno secondo Footy Headlines (da cui sono tratte le foto) che è da sempre ben informato. Secondo il sito, si procederà ad una rivoluzione per la prima maglia: via le strisce, rimarrà solo una divisione in due tra nero e bianco a centro maglia con una linea rosa che richiamerà il design dei primi anni di storia juventina. La seconda e terza maglia, invece. dovrebbero essere rossa e azzurra. >