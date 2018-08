Facebook

Juventus, come giocherà con Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo sì, Cristiano Ronaldo no. Col passare delle ore il sogno dei tifosi juventini di vedere il fuoriclasse portoghese in bianconero sta prendendo sempre più corpo. C'è chi azzarda già una data della presentazione e chi va oltre, ma come giocherebbe la Juventus con l'arrivo di CR7? Un bellissimo dilemma per Allegri che dovrà rinunciare a Higuain - e forse ad altri - ma si troverà a schierare in campo il giocatore più forte degli ultimi anni. Come prima punta, ovviamente, ma potendo variare dal 4-3-3 al 4-3-2-1 fino al 4-2-3-1. Di abbondanza in rosa ce n'è del resto. >