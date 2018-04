Facebook

Juve, Pjanic in gruppo Juve in campo a Vinovo nell'ultimo giorno dell'anno per preparare il derby di mercoledì sera in Coppa Italia contro il Torino. Per Allegri le buone notizie arrivano da Pjanic, che ha sostenuto l'intero allenamento con i compagni e che dunque è recuperato per la sfida con i granata. De Sciglio ha svolto una parte della seduta con il gruppo. Buffon, Cuadrado e Howedes hanno proseguito nel loro programma di lavoro personalizzato. A capodanno seduta nel pomeriggio. >