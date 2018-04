Facebook

Juve, la neve invade Vinovo: le foto dell'allenamento Allenamento sotto la neve per la Juve, che venerdì ha lavorato a Vinovo in vista della partita contro l'Atalanta in programma domenica alle 18. I bianconeri - tra scherzi e palle di neve - ne hanno approfittato per divertirsi un po' prima iniziare a fare sul serio agli ordini di mister Allegri.