Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Juve, festa Villar Perosa per CR7 Villar Perosa è stata invasa da migliaia di tifosi juventini accorsi nel piccolo comune piemontese per il debutto in bianconero di Cristiano Ronaldo. CR7 ha giocato 45 minuti della consueta amichevole in famiglia. Il primo gol è arrivato dopo solo otto giri d'orologio. La partita, durata 70' per l'invasione dei tifosi in festa, è terminata 5-0 per la Juve A contro la Juve Primavera: in gol anche Dybala (doppietta) e Marchisio oltre a un'autorete. >