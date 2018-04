Facebook

Juve, 120 anni di storia Al JMuseum la mostra "BlackAndWhiteTimes" per celebrare i 120 anni di storia dei bianconeri. Entusiasta il presidente Andrea Agnelli: "Stiamo inaugurando questa magnifica mostra, 120 anni di Juventus, di cui 94 con la nostra famiglia. Di questo sono estremamente orgoglioso. Perché, come mi capita spesso di ricordare, siamo la più lunga proprietà di qualunque franchigia dello sport mondiale". "Una mostra che ripercorre, attraverso la Juve, la storia del nostro Paese - ha aggiunto - di questo devo ringraziare il curatore, Walter Veltroni, che non è solo un amico ma che è stato, attraverso tutte le fasi della mia vita, anche un maestro al quale io mi rivolgo". "Il ringraziamento va anche al presidente del J Museum, Paolo Garimberti, ideatore della mostra che spero possa essere visitata perché è di sicuro di grande interesse non solo per la storia della Juventus ma anche per la storia del Paese", ha concluso Agnelli. >